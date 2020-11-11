الفلسطينيون يشيعون صائب عريقات

القدس المحتلة ـ وكالات:

شيع الفلسطينيون أمس جثمان كبير المفاوضين الفلسطينيين أمين سر منظمة التحرير صائب عريقات في رام الله، قبل نقله إلى مدينة أريحا، حيث سيدفن هناك، بعد إقامة مراسم تشييع عسكرية له في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وشغل عريقات (65 عاما) منصب كبير المفاوضين في عهد عرفات ثم الرئيس محمود عباس. وبصفته أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كان من أشد المدافعين عن سعي الفلسطينيين لإقامة دولة على مدى عقود من الصراع مع إسرائيل.

ووضع عباس إكليلا من الزهور في مراسم تأبين بمدينة رام الله بالضفة الغربية، مقر الحكومة الفلسطينية. وأعلن عباس الحداد الوطني ثلاثة أيام على روح المفاوض المخضرم الذي وصفه بأنه “الأخ” و “الصديق”.

وتوفي عريقات، الذي كان يقيم منذ فترة طويلة في أريحا، أكبر مدينة فلسطينية في غور الأردن، الثلاثاء بعد أن أعلن في الثامن من أكتوبر أنه مصاب بفيروس كورونا.

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