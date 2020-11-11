وفاة رئيس الوزراء البحريني .. وحداد لأسبوع

المنامة ـ وكالات: أعلن الديوان الملكي في البحرين وفاة رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة. وقالت وكالة أنباء البحرين إن الشيخ خليفة أسلم الروح صباح أمس الأربعاء في مستشفى مايو كلينيك بالولايات المتحدة. وأضاف البيان أن مراسم دفن الجثمان ستتم لدى إعادته إلى البحرين وأن الجنازة ستقتصر على عدد محدود من أفراد الأسرة. وأعلنت البحرين الحداد الرسمي لمدة أسبوع.

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