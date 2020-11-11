السعودية: إصابتان باعتداء في جدة

الرياض ـ وكالات: أكدت منطقة مكة في بيان أمس إصابة شخصين في هجوم جدة أحدهما موظف بالقنصلية اليونانية والآخر فرد أمن. وقال المتحدث الرسمي باسم إمارة مكة سلطان الدوسري، إن الجهات الأمنية باشرت صباح أمس حادثة “اعتداء جبان” أثناء حضور عدد من القناصل لمناسبة في جدة نتج عنها إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية أن هجوما وقع في مدينة جدة السعودية، وأدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، وفق ما نقلت “رويترز”. وأشارت “رويترز” إلى أن الخارجية الفرنسية دانت الهجوم الذي وقع أثناء مراسم الاحتفال بذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى. وقالت: “تدين السفارات التي كانت تشارك في مراسم الذكرى هذا الهجوم الجبان وغير المبرر على الإطلاق، وتدعو السلطات السعودية إلى إلقاء أكبر قدر ممكن من الضوء على هذا الهجوم، وتحديد الجناة وملاحقتهم”.

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