أخبار اليمن : بدء أعمال المؤتمر العلمي الأول للتعليم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي

بدء أعمال المؤتمر العلمي الأول للتعليم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العاليبدأت اليوم بصنعاء أعمال المؤتمر العلمي الأول للتعليم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي باليمن "الواقع والتطلعات".يشارك في المؤتمر الذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة بمركز تقنية المعلومات، نخبة من الأكاديميين والباحثين من مختلف الجامعات اليمنية وصناع القرار ومشاركة خبرات دولية من" اليمن، مصر، سلطنة عمان، فلسطين وماليزيا".

وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور،وعضوي المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي ومحمد النعيمي، اعتبر عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد غالب الرهوي، انعقاد المؤتمر في ظل الظروف الراهنة رسالة للعالم بمواصلة صمود الشعب اليمني وتحركه وقدرته على التأثير وصنع التحولات وكسر الحواجز التي فرضت عليه.

وأكد الرهوي أن التعليم الرقمي والإلكتروني أصبح اليوم من أهم الوسائل التي تدعم العملية التعليمية وتحويلها من طور التلقين إلى الإبداع والتفاعل وتنمية المهارات من خلال الوسائط الالكترونية المتعددة في استخدام أحدث الطرق لنشر العلم والمعرفة.

ونوه عضو السياسي الأعلى الرهوي بدور وزارة التعليم العالي ومركز تقنية المعلومات والجامعة الإماراتية في تنظيم أول مؤتمر علمي للتعليم الإلكتروني لتسليط الضوء على كيفية الاستفادة من التعليم الإلكتروني وتوظيف مخرجاته في عملية التنمية.

ودعا الرهوي المشاركين في المؤتمر الذين يمثلون كوكبة من رؤساء الجامعات اليمنية والباحثين والمختصين بهذا المجال إلى الخروج بتوصيات تسهم في الارتقاء بمستوى التعليم العالي باليمن.

وفي المؤتمر الذي حضره نائبا رئيس الوزراء لشئون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان والرؤية الوطنية محمود الجنيد، أكد وزير التعليم العالي رئيس المؤتمر حسين علي حازب أن انعقاد المؤتمر الأول للتعليم الإلكتروني يمثل أحد أهم المؤتمرات العلمية على مستوى اليمن لمناقشة وإثراء واقع التعليم الالكتروني الواقع والتطلعات.

وأوضح أن التعليم الإلكتروني أصبح اليوم أحد موضوعات العصر المهمة والجوهرية تقتضيها حتمية تطوير العملية التعليمية في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

وأشار الوزير حازب إلى دور الوزارة ومركز تقنية المعلومات في دراسة الموضوع من كافة جوانبه والتنسيق مع اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة والتوصل لإعداد آلية لاستئناف الدراسة واستكمال الاختبارات للعام الجامعي 2019- 2020 م وموافقة مجلس الوزراء عليها.

ولفت إلى أن تلك الجهود ترجمت اليوم إلى واقع عملي بانعقاد المؤتمر وإفساح المجال لأكبر عدد ممكن من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والتعليم الالكتروني للمشاركة فيه .. مؤكداً أن مركز تقنية المعلومات هدف من خلال المؤتمر جمع الأكاديميين والباحثين ‏وصناع القرار والمستخدمين للتعليم الإلكتروني لمناقشة التعليم المبتكر والأفكار والمبادرات المبدعة ليسهم في فتح آفاق جديدة من أجل تحقيق مستقبل واعد لليمن.

من جهته استعرض المدير التنفيذي لمركز تقنية المعلومات رئيس اللجنة التحضيرية الدكتور فؤاد حسن عبد الرزاق محاور المؤتمر للارتقاء بالبيئة التعليمية الإلكترونية وتمكين العاملين فيها من الاندماج في العصر المعرفي الرقمي لتجاوز التحديات التي تواجهها تكنولوجيا وتقنيات التعليم في اليمن.

وذكر أن من أهداف المؤتمر إيجاد حلول تقنية للتحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية باليمن في ظل الوضع الراهن جراء العدوان والحصار

وأشار الدكتور عبد الرزاق إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي تتويجاً لإجراءات تبنتها وزارة التعليم العالي ومركز تقنية المعلومات لوضع الضوابط لاستكمال العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2019 -2020م والتي توقفت بسبب جائحة كورونا.

وأكد أن تجربة اليمن في ظل جائحة كورونا فتحت آفاقاً جديدة جديرة بالدراسة والتقييم والتطوير بما يتلاءم والإمكانات المتاحة ويعزز ثقافة التعامل مع تكنولوجيا التعليم لدى أطراف العملية التعليمية, للحاق بركب التطور المعرفي الرقمي.

في حين أكد رئيس الجامعة الإماراتية الدولية الدكتور نجيب الكميم أن انعقاد المؤتمر يجسد الشراكة الحقيقية مع وزارة التعليم العالي، بما يسهم في دعم استمرارية وتطوير العملية التعليمية ومواكبة التطورات عبر استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح أن المؤتمر يسعى لنشر ثقافة التعليم الالكتروني والتعليم المدمج في مؤسسات التعليم العالي باليمن باعتبار هذا النوع من التعليم أصبح اليوم خياراً استراتيجياً لمختلف المؤسسات التعليمية في اليمن لترجمة مضامين مصفوفة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية.

وأشار الكميم إلى أن الجامعات اليمنية أحد المكونات الأساسية لعملية التنمية وتقديم العون للدولة والرديف المساند للحكومة من خلال تسخير إمكاناتها في استمرارية التعليم.

وبين أن ما يميز المؤتمر يمثل في المشاركة المحلية والإقليمية والدولية للاستفادة من التجارب والخبرات التقنية للارتقاء بالبيئة التعليمية والالكترونية وتمكين شركاء العملية التعليمية من الاندماج في العصر المعرفي والرقمي.

حضر المؤتمر وزراء التخطيط الدكتور عبد العزيز الكميم والاتصالات المهندس مسفر النمير والدولة حميد المزجاجي ونائبا وزير التعليم العالي الدكتور علي شرف الدين والتربية والتعليم الدكتور همدان الشامي ومستشار الرئاسة الدكتور عبد العزيز الترب وقيادات التعليم العالي ووكلاء الوزارات ذات العلاقة ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية.

عقب ذلك بدأت جلسات أعمال المؤتمر، حيث استعرضت الجلسة الأولى التي رأسها عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي والخبير الوطني الدكتور عبد اللطيف حيدر، تجارب إقليمية ودولية في مجال التعليم الإلكتروني عبر تقنية البث المباشر "الزوم".

تناولت الورقة الأولى التعليم الهجين أحد التوجهات المستقبلية للتعايش مع أزمة كورونا التجربة المصرية للدكتور جمال علي الدهشان، فيما استعرضت الورقة الثانية المقدمة من الدكتور العماني أحمد بن سعيد الحضرمي تجربة الجامعات العمانية في التعليم الالكتروني".

وتطرقت الورقة الثالثة المقدمة من الدكتور محمود عبد المجيد عساف من فلسطين" دور الممارسات التدريسية الإلكترونية خلال جائحة كورونا في تعزيز مهارات التعلم المنظم ذاتياً لدى طلبة الجامعات"، وتناولت الورقة الرابعة المقدمة من الدكتور إبراهيم محمد الرجوي من ماليزيا التجربة الماليزية للتعلم الإلكتروني في ظل الجائحة".

في حين استعرضت الجلسة الثانية التي رأسها الدكتور محمد ضيف الله ورقتا حول التعليم الإلكتروني وأدواته للدكتور أحمد الهبوب والمشروع الوطني الصادر من وزارة التعليم العالي وتقييمه للدكتور نعمان فيروز.

ويناقش المؤتمر بالشراكة مع الجامعة الإماراتية الدولية، من خلال ست جلسات عمل عدد من المحاور حول التجربة الوطنية للتعليم الالكتروني بمؤسسات التعليم العالي ومنظومة الاتصالات وتقنية المعلومات وسبل الاستفادة منها في إنجاح التعليم الالكتروني باليمن.

كما يناقش تتضمن محاور مؤتمر جودة التعليم الالكتروني والتعليم الافتراضي التطبيقي والمعايير المطلوبة وكذا استعراض تجارب إقليمية ودولية عن التعليم الالكتروني.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد تخلل الجلسات مداخلات ونقاش مستفيض حول واقع التعليم الالكتروني باليمن وإمكانية الاستفادة من التجربة الوطنية التي تمت في ظل جائحة كورونا والانتقال إلى التعليم المدمج لإحداث نهضة تنموية شاملة.

