بايدن للمحاربين القدامى: لن أخون المبادئ التى حاربتم من أجلها

ووضع بايدن وزوجته باقة من الزهور على النصب التذكارى فى المقبرة. وقال بايدن، فى تصريحات له خلال الفاعلية بحسب قناة "العربية" : سأكون قائدا يحترم تضحيات العسكريين، متابعًا : فى يوم المحاربين القدامى لن أخون المبادئ التى حاربتم من أجلها.

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