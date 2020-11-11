روسيا تبدأ إنتاج وتوزيع لقاح سبوتنيك V المضاد لـ كورونا

وقال موراشكو: "لقد دخل سبوتنيك-V، وهو أول لقاح مسجل رسميا فى العالم، التداول العام، وبدأ توزيعه اليوم على الأقاليم، ويزداد إنتاجه الصناعى، وقام منتجوه بوضع معاييره التكنولوجية وإطلاق إنتاجه بكميات كبيرة".
وبحسب موقع "sputnikvaccine" فإن "سبوتنيك V" أول لقاح مسجل فى العالم قائم على منصة الفيروسات الغدية للإنسان المدروسة بشكل جيد وهو مصنف حالياً ضمن قائمة منظمة الصحة العالمية لأفضل عشرة لقاحات مرشحة تقترب من نهاية الاختبارات السريرية وبدء الإنتاج الموسع.
ويشارك 40000 متطوع فى دراسة ما بعد التسجيل للقاح "سبوتنيك V" والتى تجرى فى روسيا.
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