إلغاء مؤتمر شكري مع وزير الخارجية اليوناني بسبب كورونا

أعلن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، اليوم الأربعاء، عن إلغاء لقاء كان سيجمع بوزير الخارجية، سامح شكري.
وقال ديندياس عبر حسابه على موقع "تويتر": "سأخضع للحجر الصحي الوقائي اليوم بعد لقائي بشخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا".
وأضاف: "اللقاء مع صديقي وزير الخارجية المصري سامح شكري للأسف لن يتم".
ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إلى اليونان، في أول زيارة يقوم بها منذ توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة وأثينا.
وأجرى السيسي محادثات مع نظيرته اليونانية، كاترينا ساكيللاروبولو، ورئيس الوزراء اليوناني، كيارياكوس ميتسوتاكيس، وكان من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية سامح شكري، مع نظيره اليوناني، نيكوس ديندياس.
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