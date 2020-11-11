مع دخول حظر شامل.. الأردن يسجل 5419 إصابة بكورونا و81 وفاة

أعلنت الصحة الأردنية، اليوم الأربعاء، تسجيل 5419 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إلى جانب تسجيل 81 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ودخل الأردن، ليل الثلاثاء، في حظر شامل، لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد انتهاء الاقتراع في الانتخابات البرلمانية.

وقالت وسائل إعلام أردنية إن الحظر الشامل كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ عند الساعة العاشرة مساء، لكن تم تأجيله ساعة واحدة بناء على طلب هيئة الانتخابات.

ومن المقرر أن يستمر الحظر الشامل في الأردن لمدة 4 أيام متواصلة، على أن ينتهي صباح الأحد المقبل.

وسجل الأردن أمس الثلاثاء، في يوم الانتخابات، أعلى حصيلة يومية للمرض، إذ توفي 91 شخصا وأصيب نحو 6 آلاف آخرين.

وبذلك وصل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في الأردن إلى 120,982 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 1386 حالة وفاة، وفقًا لقناة "المملكة" الأردنية.

ودعت وزارة الصحة المواطنين، إلى الالتزام والتقيد بأسس السلامة العامة وتنفيذ أوامر الدفاع ومراعاة التباعد الاجتماعي، والابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامات.