بعد زلزال أم قدير.. نداء عاجل من الشبكة الوطنية لرصد الزلازل بالكويت

توقع رئيس الشبكة الوطنية لرصد الزلازل عبدالله العنزي ان تشهد الكويت حدوث هزات ارتدادية لزلزال ام قدير خلال الفترة القادمة.
ويشار الي ان الشبكة الوطنية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للابحاث العلمية كانت سجلت زلزال قوته 4.6 على مقياس ريختر في منطقة ام قدير على عمق 11 كم الساعة 5:58 مساءً.
وافاد العنزي في تصريحات صحفية له وفق ماذكرت صحيفة الأنباء الكويتية بان عددا من اهالي وسكان المناطق الجنوبية شعروا بهذا الزلزال الا انه لم ترد اي بلاغات بحصول اضرار ما.
وبين ان تلك المنطقة شهدت هزات ارضية في السابق لافتا الى ان الهزات الارتدادية لن تتجاوز قوتها ال3 درجات على مقياس ريختر.
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