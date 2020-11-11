مستشارو ترامب يؤكدون: لا فرصة للفوز على بايدن

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلا عن مصدر لها، قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم الاستمرار في تقديم الطعون القانونية رغم تأكيد بعض مستشاريه "سرًّا" عدم وجود فرصة للفوز ضد الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأضافت، أن ترامب التقى مع مستشاريه السياسيين ومستشاريه بالبيت الأبيض، يوم الثلاثاء؛ لمناقشة الخطوات التالية في استراتيجيته القانونية ، ولم يقدم أي إشارات على أنه يعتزم التنازل عن الانتخابات.

اجتماع المكتب البيضاوي ليس بالضرورة مفاجأة، لأن ترامب لم يفعل شيئًا آخر بخلاف التحدث مع فريقه والاتصال بالحلفاء بشأن الانتخابات منذ يوم الثلاثاء الماضي.

بينما قال هذا الشخص إن ترامب بدا في بعض الأحيان متشككًا إلى حد ما في الجهود القانونية لفريقه، إلا أنه يخطط مع ذلك للاستمرار، حتى في الوقت الذي يقول فيه بعض مستشاريه بشكل خاص إن الاستراتيجية القانونية ليس لديها فرصة لإلغاء فوز بايدن.

ولا يزال مساعدو الرئيس وحلفاؤه متشائمين بشأن احتمالات تغيير الجهد القانوني لنتائج الانتخابات، وهذا يشمل بعض أولئك الذين يؤججون علنًا رواية تزوير الناخبين ، ويرون أن هذا هو أكثر من ممارسة سياسية أكثر من كونها ستبقي ترامب رئيسًا لولاية أخرى.

وتوقع أحد الجمهوريين المقربين من البيت الأبيض أن تتوصل الجهود القانونية إلى نتيجة بحلول الأسبوع المقبل. بمجرد أن يتم ذلك، سيزداد الضغط على الرئيس لقبول علانية أن بايدن سيكون الرئيس المقبل.