امرأتان على كرسي السيدة الأولى.. أول أزمة بين ميلانيا ترامب وجيل بايدن

ذكرت صحيفة "اندبندنت" البريطانية، أن السيدة الأولى للولايات المتحدة ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، ترفض التعاون مع السيدة الأولى المقبلة جيل بايدن، زوجة الرئيس المنتخب، جو بايدن.

ويقول مصدر إن السيدة ميلانا ترامب لم تتصل بعد بالسيدة الأولى القادمة بشأن التخطيط الانتقالي بعد فوز جو بايدن في الانتخابات.

يأتي ذلك في الوقت الذي يرفض فيه الرئيس ترامب قبول الهزيمة في سباق خسره حتى الآن بنحو 5 ملايين و 76 صوتًا انتخابيًا.

هذا وفقًا لأحدث توقعات وكالة "أسوشيتد برس"، مع بقاء ولايتين فقط للإعلان بينما لا يزال فرز الأصوات مستمرًا.

في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، قال مصدر لشبكة "سي إن إن":"أفهم أن الأمور تسير كالمعتاد في الجناح الشرقي".

وأضاف المصدر: "لست متأكدًا من أنه من العدل أن يتوقع أي شخص أن يشرعوا في الانتقال عندما لا يتنازل الرئيس بعد".

اتصلت صحيفة "اندبندنت" بممثلي ميلانيا، وقد أيدت السيدة الأولى مزاعم زوجها بشأن تزوير أصوات الناخبين وكسرت مؤخرًا صمتها بشأن هذه القضية قائلة إن الشعب الأمريكي "يستحق انتخابات نزيهة".

وأضافت الصحيفة أن محاولات ترامب للتشبث بالسلطة أصبحت يائسة على نحو متزايد في الأيام الأخيرة بينما يقال إن المشرعين الجمهوريين، كما يقال ، يقبلون النتيجة سرا.