أزمة جديدة تضرب أهم قطاع اقتصادي في تركيا

كشف موقع "توردوم" الروسي، اليوم الأربعاء، أن عدداً من الفنادق التركية أغلقت أبوابها خلال فصل الشتاء، وذلك بسبب غياب السياح، ما يشكل ضربة قوية للسوق السياحية في تركيا.

وقال الموقع في تقرير له إن الفنادق في تركيا بمنطقة أنطاليا بدأت تغلق أبوابها بسبب التعليق الجزئي للرحلات الجوية مع روسيا وعدد من الدول الأوروبية.

وأشار الموقع إلى أن تفاقم أزمة جائحة كورونا، لعب دورًا كبيرًا في تعطل العمل ببعض الفنادق، حيث اضطر مشغلو الرحلات الروسية إلى قطع برامجهم إلى المنتجعات التركية.

وأكد الموقع أن معظم الفنادق في منتجعات أنطاليا تحديدًا أغلقت أبوابها، رغم وجود تعاقدات مع عدد من المسافرين.

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 87 حالة وفاة و2529 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ أواخر أبريل الماضي.

وقالت الصحة التركية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في تركيا ارتفع إلى 399,360 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 11,059 حالة وفاة.

وأوضحت الصحة التركية أن عدد الحالات الحرجة بلغ 3001، بينما تعافى من الفيروس 2215 مصابا خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي المتعافين إلى 342 ألفا و501 شخص.