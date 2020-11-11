مشيدًا بتعامل قوات الأمن السعودي.. البرلمان العربي يدين التفجير الإرهابي بجدة

أدان عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي التفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف المشاركين في إحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى بمقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء، الذي أدى إلى إصابات طفيفة لعددٍ من الأشخاص.

وأكد رئيس البرلمان العربي عن تضامن البرلمان التام مع المملكة العربية السعودية وثقته في قدرتها على حماية منشآتها الحيوية وأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين عليها وتصديها بكل حزم للجماعات الإرهابية، مشيدًا بالتعامل الفوري لقوات الأمن السعودية في التعامل مع هذا العمل الارهابي الجبان، مؤكدًا وقوف البرلمان العربي مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية منشآتها الحيوية ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية باشرت صباح اليوم حادثة "اعتداء جبان" أثناء حضور القنصل الفرنسى لمناسبة في محافظة جدة.

وأوضحت الإمارة في بيان لها بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الحادث "نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين".

وأشارت الوكالة إلى أن "الجهات الأمنية باشرت التحقيقات في ذلك، ولا يزال محل المتابعة الأمنية".

كانت قناة "الإخبارية" السعودية قد أفادت اليوم بأن قوات الأمن فرضت طوقا أمنيا متكاملا حول مقبرة لغير المسلمين في جدة.

ونقلت القناة عن مراسلها في موقع الحدث أن "الحالة الأمنية مستقرة في محيط مقبرة لغير المسلمين بجدة وبانتظار بيان يوضح تداعيات الحادثة".