حقيقة سيطرة الانفصاليين في إثيوبيا على منظومة إس 400 الروسية.. صورة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة، ادّعو أنها لسيطرة قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي على منظومة اس 400 الروسية من القوات الإثيوبية ضمن القتال الدائر بينهم.
ونشر بعض النشطاء صور لقوات ترتدي ملابس الجبهة الشعبية في تيجراي، وهم بجانب منظومة الدفاع الجوي الروسية.
من جانبها، كشفت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي عن فبركة هذه الصور، مشيرة إلى أن صور منظومة الدفاع الجوي الروسية تم استخدامها من تدريبات عسكرية روسية سابقة، ووضع فيها الجنوب الاثيوبيين.
فيما أكد خبراء عسكريين أن إثيوبيا لم تحصل على منظومة الدفاع الجوي الروسية اس 300 أو اس 400 من قبل روسيا.
ويستمر الصراع الدائر بين القوات الاتحادية الإثيوبية وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، وذلك عقب إعلان رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد شن عملية عسكرية على الإقليم.
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