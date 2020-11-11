أول تعليق من فرنسا على هجوم جدة: جبان وغير مبرر وندعو السعودية لمقاضاة الجناة

أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، بيانا أدانت فيه الهجوم الذي وقع أثناء مراسم الاحتفال بذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقال بيان الخارجية الفرنسية بحسب "فرانس برس":"استهدف الحفل السنوي لإحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى في مقبرة بمدينة جدة، الذي يحضره القنصل الفرنسي وعدد من القناصل، هذا الصباح، ما أسفر عن إصابات عدة نتيجة الانفجار".

وأضافت:"تدين فرنسا هذا الهجوم الجبان بشدة وتعتبره غير مبرر، وتدعو السلطات السعودية لتسليط الضوء على الهجوم وتحديد وتقديم الجناة للقضاء".

كانت قناة "الإخبارية" السعودية قد أفادت اليوم بأن قوات الأمن فرضت طوقا أمنيا متكاملا حول مقبرة لغير المسلمين في جدة.

ونقلت القناة عن مراسلها في موقع الحدث أن "الحالة الأمنية مستقرة في محيط مقبرة لغير المسلمين بجدة وبانتظار بيان يوضح تداعيات الحادثة".

كانت قناة "الإخبارية" السعودية قد أفادت اليوم بأن قوات الأمن فرضت طوقا أمنيا متكاملا حول مقبرة لغير المسلمين في جدة.

ونقلت القناة عن مراسلها في موقع الحدث أن "الحالة الأمنية مستقرة في محيط مقبرة لغير المسلمين بجدة وبانتظار بيان يوضح تداعيات الحادثة".