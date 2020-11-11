الرئيس البرازيلي ينتقد الخائفين من كورونا: كلنا سنموت يوما ما.. فيديو

انتقد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، اليوم الأربعاء، خوف المواطنين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والدعوات إلى مزيد من الإجراءات الاحترازية في البلاد.

وقال بولسونارو في كلمة له: "الجميع الأن في جائحة، يجب أن نضع حدا لذلك الأمر، أسفي إلى كل من فقدوا حياتهم بسبب الفيروس".

وأضاف: "جميعنا سنموت يوما ما، كل شخص سوف يموت، أنت ستموت يوما ما وأنا كذلك، لا يمكن الهروب من هذا الأمر، لا يمكن الهروب من الحقيقة، يجب أن نتوقف عن كوننا دولة من المخنثين".

يذكر أن الرئيس البرازيلي كان قد أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" من قبل، حتى تم شفائه.

واعتاد الرئيس البرازيلي على انتقاد الإجراءات الاحترازية في البلاد ضد كورونا، وانتقد ارتداء الكمامة، ودعوات إغلاق البلاد لمواجهة الفيروس، حتى وصلت بلاده إلى ضمن الأعلى إصابات ووفاة في العالم بسبب الفيروس.