صفعة لجماعة الإخوان.. النمسا تجرم الإسلام السياسي

في صفعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، قررت النمسا، اليوم الأربعاء، تجريم الإسلام السياسي من إرهابيين ومحرضين على الإرهاب، وذلك بعد يوم من قمة أوروبية مصغرة لمناقشة مكافحة الإرهاب بعد الاعتداءات التي استهدفت النمسا وفرنسا مؤخرا.

واتفقت حكومة المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، اليوم الأربعاء، على مجموعة من إجراءات مكافحة الإرهاب التي تهدف إلى سد الثغرات الأمنية التي تم تحديدها بعد هجوم فيينا الأسبوع الماضي.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل: البريطانية، تتضمن هذه المقترحات القدرة على إبقاء الأفراد المدانين بجرائم إرهابية في السجون مدى الحياة، والمراقبة الإلكترونية للأشخاص المدانين بجرائم تتعلق بالإرهاب عند إطلاق سراحهم، وتجريم التطرف السياسي بدوافع دينية.

ومن جانبه، قال كورتز إن الإجراءات، التي سيتم عرضها على البرلمان في ديسمبر المقبل للتصويت عليها، تتخذ نهجا ذا شقين، وتستهدف كلا من الإرهابيين المشتبه بهم وأيضًا الايديولوجية التي تحركهم.

وكتب كورتز في تغريدة على تويتر بعد اجتماع مجلس الوزراء: "سننشئ جريمة جنائية تسمى" الإسلام السياسي "حتى نتمكن من اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين ليسوا إرهابيين، لكنهم يخلقون أرضية خصبة لهم".

وقتل أربعة أشخاص في هجوم بداية نوفمبر، كما قتل المسلح. وأصيب 20 أخرون بينهم ضابط شرطة، في الهجوم الذي تعرضت له العاصمة النمساوية فيينا.