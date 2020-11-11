انتخابات الرئاسة الأمريكية.. ترامب يفوز بأصوات ولاية آلاسكا

أظهرت نتائج الانتخابات الرئاسة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فوز الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بولاية آلاسكا الأمريكية، على الرئيس المنتخب جو بايدن، وذلك عقب انتهاء فرز الأصوات في الولاية.

واعتبرت شبكة CNN الأمريكية في تقرير لها، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتصرف مثل مستبد من بلدان العالم الثالث، مشيرةً بذلك إلى إنه بأفعاله يعد قريبًا لأن يكون أول ديكتاتور في أمريكا منذ نشأتها.

وقال التقرير، إن ترامب لا يمكنه التعامل مع الخسارة نفسيا، لأنه لا يظن أن أحدا يستحق أن يكون مكانه، أو أن الناخبين قد يعطون أصواتهم لغيره.

وأضاف التقرير أن ترامب لا يعترف بهزيمته لأنه لا يقبل الهزيمة.

وفي تقرير آخر قالت صحيفة ديلي نيويورك نيوز، إن ترامب مصاب بجنون العظمة.

وتابع التقرير: ترامب يصر على الترشح للرئاسة عام 2024، ولهذا، يريد أن يقول إن الانتخابات لم تكن شرعية وقد تمت سرقتها منه، حتى يتمكن من القول إنه لم يخسر.

وبحسب التقرير فإنه من الممكن أن يترشح ترامب في الانتخابات في العام 2024، فهو لن يتخلى عن مجموعة ناخبيه لأي شخص آخر، لأنه لا يظن أن أي شخص آخر غيره يستحق ذلك، حتى ولو كانوا أبناءه أو أكثر المخلصين له.