الأردن يدين اعتداء جدة ويتعهد بالوقوف بجوار السعودية ضد من يهدد أمنها

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الهجوم الجبان الذي استهدف إحدى المقابر في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية وأدى إلى إصابة شخصين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير ضيف الله علي الفايز إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الهجوم الجبان الذي استهدف الأبرياء ويتنافى مع كافة القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

كما أكد وقوف المملكة بالمطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها واستقرارها وفي اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمكافحة التطرف والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأعرب الفايز عن خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة أعلنت أن الجهات الأمنية باشرت صباح اليوم حادثة "اعتداء جبان" أثناء حضور القنصل الفرنسى لمناسبة في محافظة جدة.

وأوضحت الإمارة في بيان لها بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الحادث "نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين".

وأشارت الوكالة إلى أن "الجهات الأمنية باشرت التحقيقات في ذلك، ولا يزال محل المتابعة الأمنية".

كانت قناة "الإخبارية" السعودية قد أفادت اليوم بأن قوات الأمن فرضت طوقا أمنيا متكاملا حول مقبرة لغير المسلمين في جدة.

ونقلت القناة عن مراسلها في موقع الحدث أن "الحالة الأمنية مستقرة في محيط مقبرة لغير المسلمين بجدة وبانتظار بيان يوضح تداعيات الحادثة".

​وقالت الخارجية الفرنسية اليوم إن "هجوما بالمتفجرات نفذ، اليوم الأربعاء، في مقبرة لغير المسلمين في السعودية".