نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاليا هاتف آوبو oppo a93 الجديد للفئة المتوسطة وسعره بالسعودية ومصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركه آوبو عن إصدارها لهاتفها الجديد آوبو oppo a93 الجديد من ضمن إصدارات كثيره وجاء هاتف آوبو oppo a93 الجديد بمعالجه بعض العيوب في الإصدارات القديمة ودعم الهاتف بالكثير من المزايا، وعملت آوبو أيضا علي طرح هواتفها من فئه a والتي منها آوبو oppo a53 و oppo a73 , oppo a93 والتي تعتبر مجموعه رائعه من الهواتف الحديثة التي تم إطلاقها من هذه الفئة لزيادة المنافسة بين الهواتف الأخرى.

مواصفات آوبو oppo a93

يتميز هاتف آوبو oppo a93 الجديد من شركه آوبو والذي تم عن إصدارة في الدول، ومن اهم هذه المميزات:

أبعاد الهاتف 160.1*73.8*7.5 ملي ويزن 164 جرام.

تأتي خامه الهاتف من البلاستيك المتين.

الهاتف يدعم شريحتين من نوع نانو.

يدعم الهاتف مكان لكارت ميموري يصل 265 جيجا لزيادة المساحة.

شاشه الهاتف من نوع super amoled كما في هاتف سامسونج samsung galaxy m21s الجديد وحجمها 6.43 وتأتي بدقه مقدارها 1080*2400 بكسل بجوده fhd مع كثافه بكسلات تصل إلي 409 بكسل لكل بوصه.

يأتي الهاتف بمعالج من نوع helio p95 ميدياتك يتميز بثماني النواة ويأتي الهاتف أيضا بمعالج وسومي power vr gm9446.

مساحا الهاتف 128 جيجا ورام 8 جيجا وذاكره الهاتف تأتي من نوع ufs 2.1.

الهاتف يدعم اند رويد 10.

كاميرا الهاتف الخلفية تأتي رباعيه بحيث تتميز الكاميرا الأولي بدقه 48 ميجا بكسل والثانية تأتي بدقه 8 ميجا بكسل والثالثة تأتي بدقه 2 ميجا بكسل والكاميرا الرابعة تأتي بدقه 2 ميجا بكسل مع فلاش من نوع ليد.

الكاميرا الأمامية للهاتف تأتي مزدوجه الأولي والأساسية تأتي بدقه 16 ميجا بكسل أما الأخري تأتي بدقه 2 ميجا بكسل.

الهاتف يدعم بصمه الإصبع مع بصمه الوجه.

الهاتف يصور فيديوهات بدقه 2160 p وجوده بدقه 1080.

بطاريه الهاتف تأتي بحجم 4000 مللي أمبير مع شاحن بقوه 18 وآت.

ألوان الهاتف الأبيض والأزرق والأسود.

سعر آوبو oppo a93

أعلنت شركه آوبو عن إصدارها الجديد لهاتف آوبو oppo a93 والتي أيضا أعلنت عن سعره والذي يقارب 340 دولار بالخارج أما السعر بالسعودية 1200 ريال سعودي أما بالمصري 5300 جنيه مصري، كما يمكنك معرفه سعر ريلمي realme c17 الجديد.