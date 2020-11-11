إيداع 1.8 مليار ريال لشهر نوفمبر الدفعة 36 من حساب المواطن للمستفيدين

أعلن حساب المواطن من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في يوم الثلاثاء على إيداع مبلغ الدعم الدفعة 36 شهر نوفمبر، حيث وصل إجمالي دعم الدفعة 36 إلى مبلغ 1.8 مليار ريال مخصص لشهر نوفمبر، حيث وصل عدد المستفيدين من الدعم لهذا الشهر إلى 10.6 مليون مستفيد وتابع مكتملة طلباتهم، وقد أوضح المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغ 45 مليون ريال ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 84 مليار ريال منها 620 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

ومن الجدير بالذكر أنه أضاف أن هناك نسبة تصل إلى 78% من الأشخاص المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1046 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفية لمعايير الاستحقاق أكثر من 192 ألف مستفيد مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين، وأشار إلى نسبة أرباب الأسر بلغت 93%، أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهم 7% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 41% وشكل الذكور المستقلون 59%، موضحاً أن 88% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 12% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

ضوابط حساب المواطن :

ومن الجدير بالذكر أن البرنامج قد ذكر أن هناك بعض الضوابط التي يجب مراعاتها عند الحصول على الدعم، خاصة أن هذه الضوابط تم الإعلان عنها بعد إيداع دعم الدفعة 28 شهر مارس، حيث شملت هذه الضوابط أن يكون الفرد المستقل، بالإضافة إلى تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم الدورة 28 من شهر مارس لعام 2020، وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سنه ثمانية عشر عاماً أو أكثر وذلك برفع أحد الإثباتات التالية :

عقد إيجار موحد من منصة إيجار

صك ملكية السكن

مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم

فيما تم تحديد العاشر من شهر يونيو الماضي للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم، كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020 ميلادية.

تقديم طلبات الاعتراض:

يبدأ حساب المواطن في استقبال طلبات الاعتراض بعد مرور خمس أيام من إيداع دعم الدفعة في الحسابات البنكية للأشخاص المستفيدين، ويبدأ تقديم طلب الاعتراض في يوم الأحد الموافق 15 من شهر نوفمبر، ويتم ذلك من خلال بعض الخطوات التي يتم اتباعها وهي الدخول على الرابط الرسمي لبرنامج حساب المواطن، واختيار خدمة تقديم طلبات الاعتراض و كتابة كافة البيانات المطلوبة عند التقديم ثم الضغط على أيقونة تقديم الطلب.