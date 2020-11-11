نتائج أولية غير رسمية للفائزين في دائرة بدو الجنـــوب .. اسماء

دوت الخليج :- اعلن رئيس لجنة الإقتراع والفرز لدائرة بدو الجنـــوب الإنتخابيــــة النتائج الأوليـــــة غير الرسميــــــة في دائرة بدو الجنـــوب .

وحصلت القوائم الانتخابية على هذه الاصوات بالترتيب :

- قائمة الوفاء 14522

- قائمة المستقبل المشرق 12276

- قائمة المجد 10767

وفاز بالدائرة عن بدو الجنـــوب :

- عيد النعيمات حصل على 7545 صوتا

- صالح أبو تايه حصل على 6138 صوتا

- توفيق المراعية حصل على 5509 صوتا

- زينب سلامة حصلت على 6786 صوتا

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