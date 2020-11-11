أخبار اليمن : بن حبتور يوجّه وزارة الإتصالات بزيادة سرعة الإنترنت

بن حبتور يوجّه وزارة الإتصالات بزيادة سرعة الإنترنتوجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات "العمل على كل ما من شأنه تطوير خدمة الإنترنت وزيادة سرعته"، جاء ذلك في كلمته اليوم الاربعاء خلال افتتاح أعمال المؤتمر العلمي الأول للتعليم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي باليمن "الواقع والتطلعات".

وأكد رئيس مجلس الوزراء ، أن المؤتمر يعد من المؤتمرات العلمية الاستثنائية والهامة التي ستقدم أنموذجاً علمياً يسهم في حل إشكالية التعليم عن بٌعد والتعقيد الذي واجهه الجميع.

ولفت إلى أهمية تقنية المعلومات التي أصبحت جزء من حياة الباحث والطالب والأستاذ وحياة المجتمع بصورة عامة .. مؤكداً أن الجميع في التعليم العالي ومؤسساته بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات معنيون بتجاوز التعقيدات المتصلة بالتقنية والتعامل معها باعتبارها وسيلة هامة يمكن إيصالها للطالب بشكل مباشر وإلى المراجع الحديثة والقديمة.

واعتبر المؤتمر نوع من الشراكة الفعلية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الحكومية والأهلية والخاصة وتجربة مثيرة للاهتمام تشجع على العمل المشترك في هذا المضمار.

وأشار رئيس الوزراء إلى التحدي الكبير الذي فرضه كوفيد 19 على كافة القطاعات ومنها قطاع التعليم وما يمثله التعليم الإلكتروني من وسيلة عملية هامة للحد من آثاره على التعليم .. منوها بهذا الخصوص بالتجربة التي تم اعتمادها من قبل عدد من الجامعات اليمنية عبر نظام التعليم عن بعد وما مثلته من أهمية للعملية التعليمية.

وعبر عن شكر وتقدير المجلس السياسي الأعلى ومجلس الوزراء لوزارة التعليم العالي وقيادتها التي استطاعت أن تجمع هذا العدد النوعي من الأساتذة والعلماء والمفكرين الذين يٌعدون ثروة اليمن الحقيقية التي لم تٌبدد برغم عدوان وحصار خمس سنوات وسبعة أشهر.

ووجه الدكتور بن حبتور وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات العمل على كل ما من شأنه تطوير خدمة الإنترنت وزيادة سرعته لما فيه تحقيق الاستفادة الإيجابية منه في مختلف المجالات وفي المقدمة التعليم العالي والبحث العلمي والمساهمة في تحويل مخرجات هذا المؤتمر إلى واقع ملموس وسهل.

وتطرق رئيس الوزراء إلى التحضيرات التي بادرت بها الحكومة للاحتفاء باليوبيل الذهبي لتأسيس جامعتي صنعاء وعدن والتي حال وباء كورونا دون استكمالها .. وقال" إن مناسبة كهذه هي شرف لأي أكاديمي في اليمن"، مشيرا إلى أن جامعتي صنعاء وعدن استطاعتا رغم الظروف قبل وأثناء العدوان وحتى بعد العدوان وشحة الإمكانيات الصمود والإسهام في تخرج علماء ومفكرين وأساتذة، قدمتا أنموذجاً مشرفاً للأستاذ اليمني على مستوى الوطن العربي".

وعبر في ختام كلمته عن شكره للمجلس السياسي الأعلى وحضوره اللافت لدعم المؤتمر ودور وزير التعليم العالي ونائبه والوكلاء وكل الجهود التي بذلت لإنتاج مواد المؤتمر.

هذا ويشارك في المؤتمر الذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة بمركز تقنية المعلومات، نخبة من الأكاديميين والباحثين من مختلف الجامعات اليمنية وصناع القرار ومشاركة خبرات دولية من" اليمن، مصر، سلطنة عمان، فلسطين وماليزيا".

