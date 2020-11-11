أخبار اليمن : تلاشي الأزمة .. وصول سفينة مشتقات نفطية رابعة ميناء الحديدة

تلاشي الأزمة .. وصول سفينة مشتقات نفطية رابعة ميناء الحديدة
اعلنت شركة النفط اليمنية في صنعاء وصول سفينة مشتقات نفطية اليوم الاربعاء11 نوفمبر إلى ميناء الحديدة، هى الرابعة على التوالي منذ امس الأول الاثنين 9 نوفمبر الجاري/ تشرين الثاني .
وصباح اليوم الاربعاء تلاشت تدريجياً مظاهر أزمة المشتقات النفطية بفتح ابواب عشرات المحطات امام سائقي السيارات والمركبات العامة في امانة العاصمة صنعاء .
واكد المتحدث باسم شركة النفط وصول السفينة "فيكتوريوس"، وعلى متنها كمية (12,007) طن من مادة البنزين، وكمية (17,149) طن من مادةالديزل , وذلك بعد احتجازها بشكل تعسفي من قبل تحالف العدوان لمدة 190 يوما .
وامس الأول وصلت إلى ميناء الحديدة 3 سفن مشتقات نفطية، منها سفينتين اثنتين تحملان على متنهما قرابة 60 الف طن من مادة البنزين، فيما تحمل السفينة الثالثة 29 الف طن من مادة الديزل.
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