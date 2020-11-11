محمد بن زايد يستقبل كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأربعاء، الفريق السير جون لوريمر، كبير مستشاري وزارة الدفاع للشرق الأوسط في المملكة المتحدة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وبحث الشيخ محمد بن زايد والمسؤول العسكري البريطاني، خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر، علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون الثنائي والتنسيق بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في المجالات الدفاعية والعسكرية وسبل تنميتها بما يعزز العمل المشترك بين البلدين. وتبادل الشيخ محمد بن زايد وكبير مستشاري وزارة الدفاع للشرق الأوسط في المملكة المتحدة، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة.

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