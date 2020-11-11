بايدن للمحاربين القدامى: لن أخون القيم التي حاربتم من أجلها

شارك الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في أول مناسبة عامة بعد الانتخابات، الأربعاء، وذلك بمناسبة يوم المحاربين القدامى.

وزار بايدن وزوجته، صباح اليوم، الحديقة التذكارية للحرب الكورية في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، وفق ما ذكر موقع "سي بي إس نيوز".

وعقب ذلك قال بايدن، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "اليوم، نكرم خدمة أولئك الذين ارتدوا الزي الرسمي للقوات المسلحة للولايات المتحدة".

وأضاف: "إلى قدماء المحاربين الفخورين - سأكون قائدا عاما يحترم تضحياتكم ويفهم خدمتكم".

وشدد بايدن على أنه لن يخون "أبدا القيم التي حاربتم بشجاعة للدفاع عنها".

وكان الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ظهر هو الآخر في مقبرة أرلينغتون الوطنية لتكريم المحاربين القدامى.

لكن ترامب غادر بسرعة المقبرة الوطنية دون إلقاء كلمة أو الإدلاء بتصريح، حسب ما ذكرته مراسلتنا.