شارك الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في أول مناسبة عامة بعد الانتخابات، الأربعاء، وذلك بمناسبة يوم المحاربين القدامى.
وزار بايدن وزوجته، صباح اليوم، الحديقة التذكارية للحرب الكورية في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، وفق ما ذكر موقع "سي بي إس نيوز".
وعقب ذلك قال بايدن، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "اليوم، نكرم خدمة أولئك الذين ارتدوا الزي الرسمي للقوات المسلحة للولايات المتحدة".
وأضاف: "إلى قدماء المحاربين الفخورين - سأكون قائدا عاما يحترم تضحياتكم ويفهم خدمتكم".
وشدد بايدن على أنه لن يخون "أبدا القيم التي حاربتم بشجاعة للدفاع عنها".
وكان الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ظهر هو الآخر في مقبرة أرلينغتون الوطنية لتكريم المحاربين القدامى.
لكن ترامب غادر بسرعة المقبرة الوطنية دون إلقاء كلمة أو الإدلاء بتصريح، حسب ما ذكرته مراسلتنا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن للمحاربين القدامى: لن أخون القيم التي حاربتم من أجلها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.