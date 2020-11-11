عاجل .. جورجيا تعلن إعادة فرز أصوات الانتخابات يدويًا والنتيجة 20 نوفمبر

وأكدت ولاية جورجيا أنه تقرر إعادة فرز الأصوات يدويا بعد أن اتضح أن فارق الأصوات بين بايدن وترامب يقل عن 0.5%، مشيرة إلى أن بايدن يتقدم بأكثر من 14 ألف صوت على ترامب فى عملية الفرز الأولى بجورجيا.

ولفتت إلى أن عملية إعادة فرز الأصوات ستنتهى بحلول 20 نوفمبر الجارى.

وكانت وسائل الإعلام الأمريكية أكدت فوز المرشح الديمقراطى، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، فيما تواصل حملة المرشح الجمهورى الرئيس دونالد ترامب، التأكيد على وجود تزوير فى الانتخابات التى انتهت بإعلان فوز جو بايدن، أملًا فى تغيير النتائج عبر اللجوء إلى المحكمة العليا والمحاكم الخاصة بالولايات محل النزاع.