الفلبين تمدد اتفاقا عسكريا مع الولايات المتحدة 

أعلن وزير الخارجية الفلبيني تيودورو لوكسين اليوم الأربعاء، أن بلاده ستمدد اتفاقا عسكريا رئيسيا مع الولايات المتحدة لستة أشهر أخرى.
وفي بيان وجهه إلى مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، قال لوكسين إن القرار "سيمكننا من إيجاد ترتيب دائم معزز في شكل أكبر ومفيد للطرفين".
وكان الرئيس رودريغو دوتيرتي قد أبلغ واشنطن في فبراير بأنه يعتزم إلغاء اتفاق القوات الزائرة بعد اتهامه الولايات المتحدة بالتدخل في حملته الوطنية على المخدرات.
وفي يونيو علقت مانيلا خطة إلغاء الاتفاق، وهي أساسية لمئات التدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة سنويا وتعد مكونا رئيسيا من مكوّنات تحالفهما المستمر منذ 70 عاما.
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