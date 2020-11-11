إيطاليا تسجل رقما جديدا للإصابات بفيروس كورونا والحصيلة تتجاوز المليون 

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 32961 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وقالت وزارة الصحة إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المسجل في إيطاليا منذ بداية الوباء تجاوز المليون يوم الأربعاء، مع تسجيل 32961 إصابة جديدة في الـ24 ساعة الماضية.
وانخفضت الحصيلة اليومية عن 35098 حالة تم الإبلاغ عنها يوم الثلاثاء.
كما أبلغت الوزارة عن 623 حالة وفاة مرتبطة بـ COVID، ارتفاعا من 580 في اليوم السابق وأعلى رقم منذ 6 أبريل.
وتوفي ما مجموعه 42953 شخصا حتى الآن بسبب فيروس كورونا في إيطاليا منذ ظهور المرض في فبراير.
وقالت الوزارة إنه تم إجراء 225640 مسحة من فيروس كورونا في اليوم الماضي، مقابل 217758 مسحة سابقة.
وظلت منطقة لومباردي الشمالية، المتمركزة في العاصمة المالية لإيطاليا، المنطقة الأكثر تضررا يوم الأربعاء، حيث أبلغت عن 8180 حالة جديدة بانخفاض حاد عن 10955 حالة يوم الثلاثاء.
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