الأعلى منذ 6 أشهر.. بريطانيا تسجل حصيلة قياسية في وفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 595 حالة وفاة و22,950 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتسجل بذلك أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا منذ مايو الماضي.
وقالت الصحة البريطانية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد ارتفع إلى 1,256,725 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 50,365 حالة وفاة.
ودعت منظمة الصحة العالمية، أمس، إلى ضرورة استخدام أدوات الصحة العامة المتوفرة حاليًا للوقاية من فيروس كورونا، وسط أنباء وصفتها بـ "المشجعة" عن ظهور لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا.
وقالت منظمة الصحة العالمية، عبر حسابها على موقع "تويتر" إن الأنباء المتداولة عن لقاح "فايزر" المضاد لكورونا مشجعة، معربة عن أملها بأن يسفر في النهاية عن نتائج جيدة.
وأضافت: "لكن الأمر سيستغرق وقتًا قبل أن يتم تطعيم عدد كاف من الأشخاص به ونضع حد لجائحة كورونا".
وتابعت: "علينا أن نستخدم أدوات الصحة العامة التي نمتلكها الآن لكي نحمي أنفسنا والآخرين".
وأعلنت شركة فايزر الألمانية، أمس الاثنين، أن لقاحها ضد كوفيد-19 أثبت فعاليته بنسبة 90٪ خلال الاختبارات السريرية؛ مما أثار آمال في إنهاء أشهر الاضطراب الذي فرضه فيروس كورونا.
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