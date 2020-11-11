الأعلى منذ 6 أشهر.. بريطانيا تسجل حصيلة قياسية في وفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 595 حالة وفاة و22,950 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتسجل بذلك أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا منذ مايو الماضي.

وقالت الصحة البريطانية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد ارتفع إلى 1,256,725 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 50,365 حالة وفاة.