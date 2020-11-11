أول ظهور رسمي لـ ترامب وميلانيا بعد 6 أيام من خسارة الانتخابات|فيديو

من المقرر أن يظهر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب في أول ظهور علني له خلال ستة أيام، اليوم عندما يزور مقبرة أرلينجتون الوطنية للاحتفال بيوم المحاربين القدامى جنبًا إلى جنب مع السيدة الأولى ميلانيا ترامب ونائب الرئيس مايك بنس.
وبحسب "سي إن إن"، فمنذ أن تعهد ترامب بمقاومة نتائج الانتخابات في الساعات الأولى بعد يوم الانتخابات، بذل ترامب - الذي أمضى أربع سنوات في إنتاج لحظات تلفزيونية تعرض مكتبه - جهودًا قليلة لإظهار للشعب الأمريكي أنه لا يزال يحكم.
وبدلًا من ذلك، أطلق ادعاءات تحريضية لا أساس لها من الصحة على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي ، والتي وصفت تويتر العديد منها على أنها معلومات خاطئة ، وضربت ملعب الجولف الخاص به.
قال مسؤولون في الوكالات والبيت الأبيض ، إن وراء الكواليس ، دفع رفض ترامب التنازل كبار المسؤولين في الحكومة إلى نشر كلمة مفادها أن أي تعاون مع فريق بايدن محظور.لكنه يظل غائبًا عندما يتعلق الأمر بعمل الحكومة الفيدرالية.
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