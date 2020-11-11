رحل اليوم الأربعاء، أحد قامات العلم فى سلطنة عمان عبدالله بن محمد بن عامر العبري.
ويعد العبري أحد قامات الفقه واللغه العربية في ولاية الحمراء من محافظة الداخلية فى سلطنة عمان، غيبه الموت تاركًا بصمات لا يمحوها الزمن .
وشهد موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، حالة من الحزن والأسي لعدد كبير من العمانيين ناعيين "العبري" بكلمات يملؤها الحزن والأسي، داعيين الله أن يتغمده بالرحمة والمغفرة.
وللراحل إسهامات كبيرة فى الجانب التربوي والتعليمي، حيث كان معلمًا قبل وبعد بزوغ فجر النهضة المباركة لجلالة السلطان الراحل قابوس .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحزن يسيطر على العمانيين بعد رحيل عبدالله العبري.. تويتر دفتر عزاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.