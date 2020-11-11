بايدن يطلق وعدًا لأفراد الجيش الأمريكي خلال الاحتفال بيوم المحاربين القدامى

شارك الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الأربعاء، في احتفال يوم المحاربين القدامى بولاية بنسلفانيا.
وذكرت قناة "سي.بي.إس" الأمريكية، أن بايدن وزوجته، جيل بايدن، زاروا حديقة فيلادلفيا التذكارية للحرب الكورية، وشاركوا في إحياء ذكرى يوم المحاربين القدامى، ووضعوا إكليلًا من الزهور، حيث استقبلهم عمدة مدينة فيلادلفيا، جيم كيني.
وقال بايدن في كلمته خلال المناسبة إنه سيكون قائدًا يحترم تضحيات العسكريين ولن يخون المبادئ التي حاربوا من أجلها.
وظهر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، برفقة زوجته ميلانيا في أول ظهور علني له خلال ستة أيام، حيث زار مقبرة أرلينجتون الوطنية للاحتفال بيوم المحاربين القدامى ورافقه في الزيارة أيضًا نائب الرئيس مايك بنس.
ولم يدل ترامب بأي تصريحات عقب المناسبة وغادر المقبرة على الفور.
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