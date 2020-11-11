أردوغان يتراجع بسبب بايدن: ندعو لإطلاق مصالحة في المنطقة

اتسمت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منذ فوز جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية، بدعوات المصالحة، والرجوع في العديد من القرارات التي اتخذها أثناء فترة حكم الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

ولذلك، تراجع أردوغان، اليوم الأربعاء، عن تصريحاته الرنانة، واطلق دعوات إلى فتح قنوات جديدة دبلوماسية وإطلاق مصالحة في المنطقة، عقب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مشيرا إلى رغبته في التحرك مع كافة دول المنطقة، التي يعتبرها صديقة وشعوبها صديقة.

وقال أردوغان في تجمع لحزب العدالة والتنمية الحاكم: "نحن في تركيا، على استعداد كامل للقيام بما يقع على عاتقنا من أجل إرساء السلام والاستقرار والأمن والرخاء في المنطقة"، في تصريح يبدو مخالف للواقع حيث تسببت سياسات أردوغان الخارجية خلال الفترة الماضية في اشتعال الموقف بكثير من البلدان وعلى رأسها ليبيا وسوريا والعراق، بالإضافة إلى قره باغ على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

وأكد أردوغان كلمته: "ضرورة فتح قنوات الدبلوماسية والمصالحة على مصراعيها من أجل إزالة الغموض الذي ظهر في المنطقة بعد الانتخابات الأمريكية".

وزعم: "ليس لدينا تحيزات خفية أو معلنة، أو عداوات وحسابات غامضة ضد أي أحد. وبكل صدق ومودة، ندعو الجميع للعمل سوية من أجل بناء مرحلة جديدة في إطار الاستقرار والأمان والعدل والمحبة والاحترام".

وكان أردوغان، قد هنأ الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بفوزه بالانتخابات الأمريكية، وذلك عقب أيام من إعلان النتيجة.