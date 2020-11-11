بتكليف من السفير السوداني بالقاهرة.. أمر هام بشأن بعثة نادي الهلال

كلف السفير السوداني لدى القاهرة، محمد الياس خالد إبراهيم الشيخ، الوزير المفوض، ويرافقه المستشار الثقافي للسفارة السودانية الدكتور مرتضي على عثمان باستقبال بعثة نادي الهلال المكونة من 39 فردا بمطار القاهرة الدولي .
ويرأس بعثة الهلال عبد المهيمن الأمين رئيس البعثة بالإضافة للجهاز الفني والاداري علما بأن البعثة ستقيم في القاهرة لمدة 12 يوما يجري خلالها تمارين ومباريات ودية مع اندية وفرق مصرية .
وطمأن الوزير المفوض, جماهير الهلال بسلامة وصول الفريق وجاهزيته لأداء التمارين، لافتًا إلى أن المعسكر الاعدادي سيكون له الأثر الإيجابي في أداء الفريق في مبارياته القادمة .
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