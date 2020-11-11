قانون العمل السعودي للوافدين ونظام مكتب العمل الجديد 2020 للأجانب في المملكة

قانون العمل السعودي للوافدين 2020 يجب على كل العاملين بالسعودية التعرف عليه جيداً وقراءة الأحكام والشروط المنظمة، حتى يعرف كل عامل حقه وما عليه من واجبات، والتعرف على نظام مكتب العمل الجديد في السعودية حيث تعمل الحكومة السعودية على رعاية الوافدين لأداء العمل.حيث تأتي الرعاية منذ التقديم الى الوظيفة وحتى أداء العمل المتفق عليه، وقد تم التعديل للقانون وأضافه بنود جديدة توضح خطة سير العمل في جميع المؤسسات بين صاحب العمل والموظف الوافد، تعتبر المملكة العربية السعودية من الدول الجاذبة للعمالة من مختلف دول العالم وفي جميع التخصصات، وفي إطار سعيها المتواصل للمحافظة على حقوق العاملين الوافدين لديها صدرت تعديلات جديدة على قانون العمل فيما يخص الوافدين.

نظام مكتب العمل للقطاع الخاص للوافدين في السعودية

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بسن مجموعة من القوانين التي تخص الوافدين،وذلك بهدف حماية حقوق كل من صاحب العمل والعامل،ويتضمن قانون العمل السعودي للوافدين ما يلي :

يجب أن يتم دخول العامل إلى السعودية بطريقة مصرح بها. أن يكون الوافد للعمل من أصحاب الكفاءات المهنية، أو من الأعداد التي محتاجاها البلد للوفاء بحاجتها منها. يكون من حق للعامل أن يكون عدد ساعات عمله عباره عن 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع . يصبح من حق للعامل الحصول علي أجازة سنوية بمقدار 21 يوم وتصل إلي 30 في حال قام العامل الوافد بالعمل لمدة 5 سنوات متواصلة . تتحمل المنشأة تكاليف العلاج الطبي للعاملين بها وفق نظام العمل ولائحة تنظيم العمل للمنشأة التي تعتمد من وزارة العمل . بعد الدخول للمملكة العربية السعودية تأكد من أن صاحب العمل قد بدأ بإجراءات استخراج رخصة العمل والإقامة خلال ( 90 ) يوماً من تاريخ الوصول.

قانون العمل السعودي للوافدين

وضعت وزارة العمل قوانين وبنود تحكم العلاقة بين العامل الوافد وبين المؤسسة التي سيعمل بها، وهذه القوانين تم وضعها من أجل حماية العمل والمؤسسة، والحفاظ على حقوق العاملين، وذلك لكي تتجنب المملكة حدوث أي مشاكل من شأنها التأثير على نظام العمل السعودي وتأخير عجلة الإنتاج .

وتماشيا مع بنود التي ووضعتها الحكومة السعودية المتمثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في قانون العمل الجديد تأتي هذة البنود :

للعامل الحق في يوم واحد كإجازة عارضة لحضور ولادة مولود له، وثلاثة أيام لمناسبة زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أصوله أو فروعه .

أن يكون العامل تحت مسؤولية صاحب العمل. ألا يحتجز صاحب العمل راتب العامل الوافد أو جزء منه دون سند قضائي.

يجب علي صاحب العمل عدم المساس بكرامة العامل ولا يطلب من الوافد العمل أكثر من ساعات العمل المحددة .

أن يعطي صاحب العمل الوقت اللازم لممارسة كافة الحقوق والالتزامات المتفق عليها، دون تنزيل من الأجور.

يجب على صاحب العمل إبلاغ العامل بإجازته قبل المدة ب30 يوم.

يكفل قانون العمل بالقطاع الخاص للعامل نصف راتب عن كل سنة عمل بها إذا أمضي في خدمته المدة من سنتين إلى خمس سنوات، وراتب كامل لمن أمضي خمس سنوات عن كل سنة كمكافأة نهاية خدمة.

وفى النهاية لا ننسي دور الحكومة السعودية في السعي لتطوير كافة القوانين التي تواكب متطلبات العصر الحالي، وتقدم ما يساعد في رفع مستوي المعيشة للمواطن والمقيم في المملكة .