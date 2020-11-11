مصر.. اجتماع وزاري يبحث سبل تأمين لقاح كورونا

ترأس رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، اجتماع اللجنة الطبية، لمناقشة تطورات إعلان عدد من الشركات العالمية عن التوصل لنتائج متقدمة في لقاحات فيروس كورونا، وبحث سُبل تأمين حصول مصر على جرعات كافية من تلك اللقاحات.

وحضر الاجتماع خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، ومحمد معيط، وزير المالية، وهالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ومحمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وتامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على عقد هذا الاجتماع؛ من أجل مناقشة تطورات ملف اللقاحات التي تم الإعلان عنها، حتى يتسنى التحرك المبكر لمصر، لتأمين قدرٍ كافٍ من جرعات تلك اللقاحات، التي ستنجح في الحصول على موافقة واعتماد منظمة الصحة العالمية.

وتحدثت وزيرة الصحة والسكان عن موقف لقاح شركة " فايزر"، الذي يعتمد على استخدام تقنية mRNA، حيث أعلنت الشركة أنه تم تجربة اللقاح على 30 ألف متطوع في الولايات المتحدة، والأرجنتين، والبرازيل، وألمانيا، وعقب ذلك أفادت الشركات أن المتطوعين عانوا بعد حصولهم على الجرعة الأولى من آثار جانبية خفيفة إلى متوسطة.

كما نوهت الدكتورة هالة زايد إلى أنه تم عقب ذلك إعلان الشركتين المنتجتين للقاحات أنهما سيسعيان لتوسيع تجربتهما في الولايات المتحدة لتضم 43 ألف مشارك، وبالفعل حصلت الشركتان على التصريح ببدء اختبار اللقاح على أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا. وفي 8 نوفمبر الجاري تم التوصل إلى نتائج واعدة إثر تحليل نتائج أول 94 حالة لـ Covid-19 في التجربة، لافتة إلى أنه من المتوقع حاليا أن تقدم شركة Pfizer طلبًا للحصول على تصريح الاستخدام الطارئ.

وقالت وزيرة الصحة: "من الضروري أن يتم تحديد أهداف استراتيجية التطعيم، وبناء على ذلك يتم ترتيب الفئات السكانية حسب أولوية الحصول على إمدادات اللقاح المحدودة في المرحلة الأولى من توافره، وذلك وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

كما اقترحت المنظمة، وفقا لما ذكرته الوزيرة، أن تمنح البلدان الأولوية للفئات السكانية المعرضة للخطر، بحيث تقدم إليهم اللقاحات المتاحة أولاً، ثم تقدم إلى الفئات السكانية الأخرى.

وفي ختام الاجتماع، تمت الإحاطة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع التحالف الدوليّ للقاحات والأمصال GAVI بحصول مصر على 20 مليون جرعة من اللقاحات التي ستنجح في الحصول على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، على أن يتم منح الأولوية المستهدفة، والتي تضم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، مثل الأطقم الطبية، والأشخاص الأكثر تأثراً، مثل أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.