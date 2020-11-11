يوم قدماء المحاربين.. أول ظهور علنى لترامب منذ إعلان نتائج الانتخابات

وتعد مشاركة ترامب فى إحياء يوم قدماء المحاربين، أول ظهور علنى له منذ إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وغادر الرئيس دونالد ترامب، المقبرة الوطنية دون إلقاء كلمة أو الإدلاء بتصريح. وشارك منذ قليل، شارك الرئيس المنتخب جو بايدن، فى إحياء "يوم قدماء المحاربين"، مؤكدًا أنه سيكون قائدا يحترم تضحيات العسكريين، وأنه لن يخون المبادئ التى حاربوا من أجلها.

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