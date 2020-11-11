الحصيلة تتجاوز المليون .. 32.961 إصابة جديدة بكورونا فى إيطاليا

وقالت وزارة الصحة، إن العدد الإجمالى لحالات الإصابة بفيروس كورونا المسجل فى إيطاليا منذ بداية الوباء تجاوز المليون يوم الأربعاء، مع تسجيل 32.961 إصابة جديدة فى الـ24 ساعة الماضية.

وانخفضت الحصيلة اليومية عن 35.098 حالة تم الإبلاغ عنها يوم الثلاثاء.

كما أبلغت الوزارة، عن 623 حالة وفاة مرتبطة بـ COVID، ارتفاعا من 580 فى اليوم السابق وأعلى رقم منذ 6 أبريل.

وتوفى ما مجموعه 42.953 شخصا حتى الآن بسبب فيروس كورونا فى إيطاليا منذ ظهور المرض فى فبراير.

وقالت الوزارة إنه تم إجراء 225.640 مسحة من فيروس كورونا فى اليوم الماضى، مقابل 217.758 مسحة سابقة.

وظلت منطقة لومباردى الشمالية، المتمركزة فى العاصمة المالية لإيطاليا، المنطقة الأكثر تضررا يوم الأربعاء، حيث أبلغت عن 8180 حالة جديدة بانخفاض حاد عن 10955 حالة يوم الثلاثاء.