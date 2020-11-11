النمسا تعتقل 70 متطرفًا مشتبهًا فى انتمائهم لحماس والإخوان

وبحسب ما نشرته صحفية "هآرتس" الإسرائيلية، نقلاً عن الوكالة النمساوية، أوضح ممثلو الادعاء العام أنه لا توجد صلة بين المداهمات التى جرت أول أمس الاثنين ضد متطرفين مشتبه بهم والهجوم الذى وقع فى فيينا قبل أسبوع، والذى قام خلاله مهاجم، وُصف بأنه من مؤيدى تنظيم داعش، بقتل أربعة أشخاص قبل أن تطلق قوات الأمن الرصاص عليه وترديه قتيلاً.
وقال ممثلو الادعاء فى غراتس، ثانى أكبر المدن النمساوية، بحسب موقع "العربية"، إن أكثر من 70 شخصًا يخضعون للتحقيق على ذمة القضية الجديدة. كما تم تفتيش 60 عقارًا، من بينها شقق ومكاتب، فى إطار مداهمات شارك فى تنفيذها فرق أمنية وصل قوامها إلى نحو 930 شخصا، كما أنه صدر الأمر باحتجاز 30 شخصًا على ذمة التحقيقات.
وأوضح ممثلو الادعاء أن الاستجواب يدور حول شبهات بالقيام بعمليات تمويل للإرهاب وبتكوين تنظيم إجرامى وبغسيل الأموال بالإضافة إلى عدد من الجرائم الأخرى.
وأفادت السلطات الأمنية النمساوية، أن هذه المداهمات تمت فى إطار عمليات أمنية وبحث جنائى بدأت منذ أكثر من عام.
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