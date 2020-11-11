إيطاليا تتجاوز المليون إصابة بكورونا

أصبحت إيطاليا، اليوم الاريعاء، ضمن الدول التي تخطت حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث سجلت 1028424 إصابة بالفيروس.

وأعلنت الصحة الإيطالية تسجيل 32 ألفا و961 إصابة جديدة بالفيروس، إلى جانب تسجيل 623 حالة وفاة جديدة.

وأعلنت السلطات الإيطالية، فرض حظر تجول ليلي على مستوى البلاد، الخميس الماضي، لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك بعد أن وقع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، مرسوما جديدا يشمل فرض حظر تجول ليلي على مستوى البلاد، فضلا عن منع دخول الأشخاص أو مغادرتهم المناطق الأكثر تضررًا في البلاد وإغلاق جميع المتاجر غير الضرورية.

وتحدد الحكومة مختلف المناطق الحمراء والبرتقالية والخضراء في الساعات المقبلة، لكن وسائل الإعلام الإيطالية تشير إلى أن المناطق الحمراء من المحتمل أن تكون في لومبارديا وبيمونتي وكالابريا في الجنوب.

وبالإضافة إلى حظر التجول، فإن الإجراءات الوطنية الواردة في المرسوم الجديد، تتضمن أيضا إلزام طلاب المدارس الثانوية بالتعلم عن بعد، كما يلزم الطلاب الآخرين بارتداء الأقنعة والكمامات خلال الدراسة.