دولة عربية تغلق المحاكم بسبب كورونا

أصدرت وزيرة العدل اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود قرارا مشتركا بإغلاق جميع المحاكم في البلاد بسبب فيروس كورونا.

وذكر القرار المشترك قائلا :"نظرا للظروف الاستثنائية المتفاقمة المتعلقة بجائحة كورونا، وانسجاما مع القرار المتعلق بالإغلاق الكامل اعتبارا من صباح يوم السبت الموافق فيه 14/11/2020 وحتي صباح يوم الإثنين الموافق 30/11/2020، الصادر بتاريخ 10/11/2020، نقرر تعليق الجلسات والأعمال الإدارية القضائية كافة. وإقفال قصور العدل اعتبارًا من 14/11/2020 لغاية صباح 30/11/2020.

كما استثني القرار اللبناني كلا من : البت بقضايا المحتجزين بإشارة من النيابات العامة، وبطلبات تخلية سبيل الموقوفين لدى المراجع القضائية الجزائية كافة، وفقًا للتعاميم الصادرة بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي، وعلى أن يتواجد في كل محافظة النائب العام أو محام عام وقاضي التحقيق الأول أو قاضي تحقيق.

كما نص القرار علي استثناء البت بالقضايا المستعجلة لدى المراجع القضائية المدنية في حالات الضرورة القصوى فقط، حيث تتبع الآلية المقررة وفقا للتعميم الصادر بهذا الصدد وكذا الأعمال الإدارية في الأقلام التي يستلزمها إنفاذ البندين أعلاه.