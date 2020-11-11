لمن الغلبة؟ ولاية واحدة تفصل بين الجمهوريين والديمقراطيين للسيطرة على مجلس الشيوخ

تمكن الحزب الجمهوري، اليوم الأربعاء، من الفوز في ولاية ألاسكا، عن طريق السيناتور الجمهوري، دان سوليفان، الذي انتصر على منافسه الديمقراطي، آل جروس، ليضمن المقعد الخمسين للجمهوريين داخل مجلس الشيوخ مقابل 48 مقعدًا للديمقراطيين.

وجاءت النتائج بفوز سوليفان، بعد 8 أيام من الانتخابات، حيث كان سوليفان متقدمًا على جروس بنحو 20 نقطة يوم أمس، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لمجلس الشيوخ، تو يونج، في بيان: "أريد أن أهنئ زميلي في البحرية، السيناتور دان سوليفان على فوزه.. إن سكان ألاسكا يعرفون دان كرجل يضع خدمة الناس قبل نفسه وطالما دافع عن احتياجات ولايته المميزة في واشنطن".

وأضاف: "الولاية سيتم خدمتها بشكل جيد لست سنوات أخرى من خلال تمثيله لها".

وبحسب قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، فإن السيطرة على مجلس الشيوخ الآن باتت محصورة في صوتين بجولة الإعادة في ولاية جورجيا في يناير المقبل.

ويشترط أن يحصل المرشح في الولاية على 50% من الأصوات على الأقل للفوز في الانتخابات، حيث لم يحصل المرشحون السابقون من كلا الحزبين على أكثر من نصف الأصوات.

ويسعى الجمهوريون للحصول على مقعد ولاية جورجيا للحفاظ على أغلبيتهم بمجلس الشيوخ.