إيفانكا ترامب تحتفل بفوز والدها بأصوات ولاية آلاسكا

هنأت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، والدها، والسيناتور الجمهوري دان سوليفان، بالفوز بأصوات ولاية الاسكا.
وتوجهت إيفانكا، بالشكر، إلى ولاية الاسكا؛ لاختيارها والدها، واختيار الحزب الجمهوري في انتخابات الكونجرس.
وأظهرت نتائج الانتخابات الرئاسة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فوز الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بولاية آلاسكا الأمريكية، على الرئيس المنتخب جو بايدن، وذلك عقب انتهاء فرز الأصوات في الولاية.
كما أظهرت نتائج التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، حصول الحزب الجمهوري على 50 مقعدا، وذلك عقب الحصول على مقعد جديد في آلاسكا، بينما حصد الحزب الديمقراطي على 48 مقعدا، في حين تم تأجيل حسم مقعدين في ولاية جورجيا إلى أول يناير المقبل.
وتواجه جولة انتخابات الإعادة في مجلس الشيوخ بولاية جورجيا في يناير القادم بعض المشكلات الصعبة، حيث تشهد العاصمة واشنطن خلال الأسابيع القليلة القادمة بعض الأحداث التي سوف تؤثر على اختيارات الناخبين فى ولاية جورجيا.
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