إطلاق نار بأحد مستشفيات منطقة الجوف بالسعودية وتعليق عاجل من السلطات الأمنية

اعلن المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد النومس، عن نجاح الجهات الأمنية في القبض على مواطن بالعقد الخامس من العمر أقدم على إطلاق النار على ممارس صحي في مواقف أحد المستشفيات بمدينة سكاكا.

وكشف المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد النوم عن ضبط السلاح المستخدم في الجريمة، حيث جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام الإجراءات الجزائية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

في سياق اخر شددت وزارة الصحة السعودية على أن ‏الاعتداء على الممارس الصحي لفظيًّا أو جسديًّا، يعتبر جريمة يعاقب عليها النظام.

وذكرت "الصحة" في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "‏الاعتداء على الممارس الصحي لفظيًّا أو جسديًّا، جريمة يعاقب عليها النظام بالسجن لمدة تصل إلى (10) سنوات، وغرامة تصل إلى مليون ريال".

ولفتت الوزارة إلى أنه إمكان الجميع أخذ حقوقهم من خلال التوجه إلى حقوق وعلاقات المرضى أو الاتصال على 937.