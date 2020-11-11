أرقام قياسية.. بايدن يتقدم على ترامب بفارق 5 ملايين صوت

أظهرت نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية أرقاما قياسية جديدة، حيث يتفوق الرئيس المنتخب جو بايدن حتى الآن على منافسة الجمهورى، الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب بأكثر من خمسة ملايين صوت عند إحصاء الأصوات الشعبية.
ووفقًا لصحيفة "نيوزويك" الأمريكية، حصل المرشح الديمقراطى جو بايدن على إجمالى أصوات بلغ 77,271,279 صوتا خلال إحصاء الاصوات الشعبية فى الولايات المتحدة الأمريكية، بينما سجل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب حتى الآن 72,182,379 صوتا.
ومع استمرار مزاعم ترامب بتزوير الانتخابات الرئاسية واللجوء للقضايا يمكن أن تتغير الأرقام قليلًا، لكن حتى الآن حصل جو بايدن على 50.8 في المائة من الأصوات الشعبية، بفارق 3.4 % عن دونالد ترامب الذى بلغت نسبته 47.4 % من إجمالى عدد الأصوات.
وفى عام 2012 تغلب الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما على المرشح الجمهورى ميت رومني بفارق أربعة ملايين صوت.
ومع ذلك، لم يصل الرئيس المنتخب جو بايدن إلى الفارق الهائل في عدد الأصوات الذي حصل عليه أوباما عندما هزم المرشح الجمهوري جون ماكين عام 2008 بفارق 9 ملايين صوت انتخابى.
وعلى الرغم من خسارة الجمهورى دونالد ترامب التصويت الشعبي عام 2016 أمام وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون بأغلبية 2,868,686 صوتا، لكنه فاز في الانتخابات وحصل على 304 مقابل 227 فى تصويت الهيئة الانتخابية اللازمة لدخول البيت الأبيض.
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