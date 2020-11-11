لبحث التعاون .. رئيسا أركان الجيش السعودي والعراقي يلتقيان في المملكة

استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في مبنى رئاسة هيئة الأركان العامة اليوم, رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الأول الركن عبدالأمير يارالله والوفد المرافق له.

وفي بداية الاستقبال رحب رئيس هيئة الأركان العامة برئيس أركان الجيش العراقي في بلده الثاني المملكة, متمنيًا له ولمرافقيه طيب الإقامة.

وبدوره عبر رئيس أركان الجيش العراقي , عن سعادته بزيارة المملكة خلال اللقاء والزيارة التي قام بها, معربًا عن شكره وتقديره لكرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي قوبل به والوفد المرافق له .

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، وآفاق التعاون العسكري وسبل دعمه وتعزيزه بالإضافة إلى بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك .

حضر الاستقبال كبار الضباط بوزارة الدفاع من الجانبين .