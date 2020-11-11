تركيا تواصل استفزازها.. سفينة التنقيب أوروك ريس تمدد مهامها بالمتوسط

ذكرت وكالة "الأناضول" أن السلطات التركية قررت تمديد أعمال سفينة "أوروك ريس" للتنقيب واكتشاف البترول والغاز الطبيعى في المياه المتنازع عليها شرق البحر المتوسط ​​حتى 23 نوفمبر الجارى.

وقالت تركيا في نشرة بحرية إن سفينة "أوروك ريس" تستمر فى عملية المسح والتنقيب بكل عزيمة، وجانبها سفينتان "أتامان"و"جنكيز هان" سيواصلان العمل في منطقة بالقرب من جزيرة كاستيلوريزو ​​اليونانية.

وأضافت الوكالة أن تركيا قامت بإعادة إرسال سفينة "أوروك ريس" إلى المياه المتنازع عليها في أكتوبر الماضى، مما أثار التوترات في المنطقة.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أن تركيا ستواجه عقوبات اقتصادية في القمة المقرر عقدها في 10 ديسمبر إذا استمرت في الأعمال الاستفزازية شرق البحر المتوسط.

وتستمر الجهود اليونانية، إلى جانبها قبرص وفرنسا لمواجهة الاستفزازات التركية في شرق المتوسط وفرض عقوبات دولية.

جدير بالذكر، قامت تركيا بإيقاف بعثة سابقة لتمهيد الطريق لمحادثات ثنائية مدعومة من الاتحاد الأوروبي ، تم الاتفاق عليها في سبتمبر الماضى.