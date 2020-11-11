الانتخابات الأكثر تكلفة في التاريخ.. بايدن ينفق مليارا و146 مليون دولار ليصبح رئيسا لأمريكا.. تفاصيل

شهدت الانتخابات الأمريكية التي جرت في 3 نوفمبر الجاري، تمويلا انتخابيًا هو الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أنفق الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، نحو مليار و 146 مليون دولار.

وكشفت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أن بايدن في أنفق مبلغًا هو الأعلى في تاريخ الانتخابات الأمريكية، وهو 18 دولارً لكل صوت انتخابي حصل عليه، موضحة أن بايدن حصل على 76,994,475 صوتًا في الانتخابات الأمريكية.

وأشارت المجلة إلى أن هذا المبلغ أكثر من أي مبلغ أنفقه أي مرشح سابق في الانتخابات الأمريكية.

وذكر موقع "OpenSecrets" الذي يدير الحملات الانتخابية، إن بايدن أنفق 80% من أموال حملته على تكاليف الخدمات الإعلامية، لافتًا إلى أن حملة بايدن الانتخابية عملت بكثافة على الإعلانات التلفزيونية، بينما أنفقت حملة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، نحو 60% من أموال الحملة على الخدمات الإعلامية.