الانتخابات الأكثر تكلفة في التاريخ.. بايدن ينفق مليارا و146 مليون دولار ليصبح رئيسا لأمريكا.. تفاصيل

شهدت الانتخابات الأمريكية التي جرت في 3 نوفمبر الجاري، تمويلا انتخابيًا هو الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أنفق الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، نحو مليار و 146 مليون دولار.
وكشفت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أن بايدن في أنفق مبلغًا هو الأعلى في تاريخ الانتخابات الأمريكية، وهو 18 دولارً لكل صوت انتخابي حصل عليه، موضحة أن بايدن حصل على 76,994,475 صوتًا في الانتخابات الأمريكية.
وأشارت المجلة إلى أن هذا المبلغ أكثر من أي مبلغ أنفقه أي مرشح سابق في الانتخابات الأمريكية.
وذكر موقع "OpenSecrets" الذي يدير الحملات الانتخابية، إن بايدن أنفق 80% من أموال حملته على تكاليف الخدمات الإعلامية، لافتًا إلى أن حملة بايدن الانتخابية عملت بكثافة على الإعلانات التلفزيونية، بينما أنفقت حملة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، نحو 60% من أموال الحملة على الخدمات الإعلامية.
واعترف القس روبرت جيفريس، أحد أكبر الحلفاء الإنجيليين للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بفوز جو بايدن في السباق الرئاسي.
وكتب المستشار الديني لترامب في مقال على موقع فضائية "فوكس نيوز" الأمريكية: "يبدو أن نائب الرئيس السابق جو بايدن سيصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة في 20 يناير".
وقال: "عندما يصبح جو بايدن رئيسًا، يجب أن نشيد بالأشياء التي يقوم بها بشكل صحيح. ويجب أن ندين الأشياء الخاطئة التي يرتكبها. وفوق كل شيء، يجب أن نصلي بحرارة من أجل رئيسنا".
وأضاف: "إذا وُفق الرئيس بايدن، سننجح جميعا، الرب يحمي جو بايدن، وليبارك الله الولايات المتحدة الأمريكية".
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