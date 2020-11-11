صفعة جديدة.. المستشار الديني لـ ترامب يعترف بفوز بايدن: ليبارك فيه الرب

اعترف القس روبرت جيفريس، أحد أكبر الحلفاء الإنجيليين للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بفوز جو بايدن في السباق الرئاسي.

وكتب المستشار الديني لترامب في مقال على موقع فضائية "فوكس نيوز" الأمريكية: "يبدو أن نائب الرئيس السابق جو بايدن سيصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة في 20 يناير".

وقال: "عندما يصبح جو بايدن رئيسًا، يجب أن نشيد بالأشياء التي يقوم بها بشكل صحيح. ويجب أن ندين الأشياء الخاطئة التي يرتكبها. وفوق كل شيء، يجب أن نصلي بحرارة من أجل رئيسنا".

وأضاف: "إذا وُفق الرئيس بايدن، سننجح جميعا، الرب يحمي جو بايدن، وليبارك الله الولايات المتحدة الأمريكية".

يذكر أن ترامب قد استخدم العام الماضي مقولة من القس، أثناء محاكمة في تهم التدخل بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بأنه في حالة نجح الديمقراطيون في عزل ترامب من منصبه فإن الولايات المتحدة مهددة بحرب أهلية ستحطم الأمة بشكل لا يمكن علاجه.